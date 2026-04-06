Штрафы за шумные машины в России призвали повысить в пять раз

Штрафы за шумные машины в России призвали повысить в пять раз. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за нарушение шумового режима транспортными средствами. Суть предложения в том, что законопроект предусматривает повышение штрафов с 500 руб. до 2500 руб. за:

эксплуатацию автомобилей с превышением норм шума;

использование неисправных или модифицированных выхлопных систем;

управление транспортом при наличии неисправностей, запрещающих эксплуатацию.

Отмечается, что правительство России выступило против принятия законопроекта. В официальном отзыве указано, что аналогичные инициативы уже рассматривались ранее и были отклонены Госдумой.