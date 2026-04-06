Штрафы за незаконную торговлю в Рязани составили более миллиона рублей

С начала года власти оштрафовали 422 нарушителей за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 130 500 рублей.