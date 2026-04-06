Рязанская область заняла 55 место в рейтинге по уровню зарплат в провинции

Исследование, основанное на данных за 2025 год, оценивало соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Результаты следующие: средняя зарплата в районах Рязанской области достигла 60 400 рублей в месяц — на 17,1% выше показателя предыдущего года; на среднемесячную зарплату житель региона может приобрести 2,56 фиксированного набора товаров и услуг; уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах составил 80,7% от доходов жителей крупных городов региона.