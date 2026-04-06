Рязанка хотела пожаловаться на месячный запах канализации в подъезде, но в ЖКХ прием возможен всего 4 часа в неделю

Жительница Новомичуринска Рязанской области из дома № 13 по улице Смирягина рассказала, что пришла в ЖКХ в 14:00, но из сотрудников на месте оказался только секретарь. По ее словам, запах канализации в подъезде держится уже месяц, а записаться на прием к руководству практически невозможно — руководство принимает жильцов всего 4 часа в неделю. Женщина возмутилась, что жильцы исправно платят за содержание жилья, но управляющая компания не помогает решать проблемы.