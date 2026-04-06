Рязанец выхватил телефон из рук женщины после сделки о покупке и скрылся

32-летняя рязанка рассказала, что на сайте объявлений выставила на продажу сотовый телефон. С ней связался потенциальный покупатель. Потерпевшая назначила ему встречу в подъезде своего дома на улице Зубковой. Отмечается, что молодой человек согласился купить телефон и сделал вид, что переводит деньги на счет заявительницы. В какой-то момент он выхватил гаджет из рук и выбежал из подъезда.

Оперативники уголовного розыска вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, кражу и незаконный оборот наркотиков. Он провел в исправительной колонии около четырех лет. Полгода назад вышел на свободу, нигде не работал и проживал у разных знакомых, «ведущих асоциальный образ жизни».

Злоумышленника задержали. Как выяснилось, похищенный телефон он продал и потратил вырученные деньги на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК ПФ «Грабеж». Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы.