Рязанцам напомнили о возможности обменять монеты с 6 по 18 апреля

Рязанцев призывают обменять монеты в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдет с 6 по 18 апреля. В мероприятии примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков по всей стране, сообщили в региональном отделении ЦБ.
В Рязанской области мелочь можно обменять в столице региона, а также в Касимове, Кораблине, Ряжске и других населенных пунктах. Найти ближайший пункт можно на официальном сайте проекта
Сдать можно любые монеты, даже если они потемнели, поцарапаны или погнуты. Чтобы ускорить процесс, металлические деньги лучше рассортировать по номиналу.
Во время осенней акции в прошлом году рязанцы вернули в оборот 2,5 млн монет на общую сумму почти 5,6 млн рублей — это более 9 тонн мелочи.