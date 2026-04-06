Рязанцам напомнили о возможности обменять монеты с 6 по 18 апреля

Рязанцев призывают обменять монеты в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдет с 6 по 18 апреля. В мероприятии примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков по всей стране, сообщили в региональном отделении ЦБ.

В Рязанской области мелочь можно обменять в столице региона, а также в Касимове, Кораблине, Ряжске и других населенных пунктах. Найти ближайший пункт можно на официальном сайте проекта монетнаянеделя. рф . В магазинах монеты обменяют на банкноты без комиссии, а в банках их можно зачислить на счет.

Сдать можно любые монеты, даже если они потемнели, поцарапаны или погнуты. Чтобы ускорить процесс, металлические деньги лучше рассортировать по номиналу.

Во время осенней акции в прошлом году рязанцы вернули в оборот 2,5 млн монет на общую сумму почти 5,6 млн рублей — это более 9 тонн мелочи.