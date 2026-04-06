Рязанцам напомнили о правилах охоты вблизи энергообъектов

Охотникам запрещено находиться в охранных зонах ЛЭП, стрелять по изоляторам, табличкам и другим элементам опор, а также целиться в птиц, сидящих на проводах. Такие действия могут вызвать сбои в энергоснабжении целых населенных пунктов и привести к травмам людей.

В связи с началом весеннего сезона охоты филиал «Рязаньэнерго» призвал жителей соблюдать меры предосторожности рядом с линиями электропередачи. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХ 62».

Специалисты предупреждают: за повреждение объектов энергетики виновным грозит уголовная ответственность по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». О замеченных нарушениях или повреждениях можно сообщать по круглосуточной горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).