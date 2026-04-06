Россиян предупредили о мошеннических сборах в преддверии Пасхи

Перед Пасхой мошенники активизировались, открывая фальшивые благотворительные сборы на «приобретение наборов для освящения» и «доставку Благодатного огня». Сборы якобы проводятся «на храм», а также поступают звонки и рассылки от имени «отца настоятеля» с просьбой перевести деньги. В условиях напряженности на Ближнем Востоке мошенники также предлагают паломникам предоплату за организацию брони мест в автобусах к святыням. Целевой аудиторией таких схем являются верующие, пенсионеры и социально незащищенные граждане. Эксперты отмечают, что в преддверии Пасхи россияне испытывают высокий религиозный подъем и следуют традиции благотворительности, что делает их уязвимыми для мошенников.

Перед Пасхой мошенники активизировались, открывая фальшивые благотворительные сборы на «приобретение наборов для освящения» и «доставку Благодатного огня». Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Сборы якобы проводятся «на храм», а также поступают звонки и рассылки от имени «отца настоятеля» с просьбой перевести деньги. В условиях напряженности на Ближнем Востоке мошенники также предлагают паломникам предоплату за организацию брони мест в автобусах к святыням.

Целевой аудиторией таких схем являются верующие, пенсионеры и социально незащищенные граждане. Эксперты отмечают, что в преддверии Пасхи россияне испытывают высокий религиозный подъем и следуют традиции благотворительности, что делает их уязвимыми для мошенников.