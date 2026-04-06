Россельхознадзор проверил ввоз 900 тонн хлопковых отходов из Узбекистана в Рязанскую область

В первом квартале 2026 года Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Рязанскую область 904 тонн прядильных отходов хлопкового волокна из Узбекистана. Всего поступило 45 партий. Нарушений карантинного законодательства не выявлено, опасных объектов не найдено. Груз допустили к отправке получателям и переработке.

