Прокуратура Рязани выявила нарушения у регионального оператора ТКО

Прокуратура Железнодорожного района Рязани выявила нарушения в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проверка была проведена по публикациям СМИ. В ходе рейда установлено, что на улицах Щорса (возле дома 35А) и Полетаева (возле дома 27 корпус 1) правила вывоза мусора не соблюдались.

По результатам проверки руководителю ООО «Эко-Пронск» было внесено представление. После его рассмотрения выявленные нарушения устранены.