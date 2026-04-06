После выхода в четвертьфинал чемпионата России по хоккею «Рязань-ВДВ» проведет серию игр с «Нефтяником»
ХК «Рязань-ВДВ» вышел в четвертьфинал чемпионата России по хоккею. Предыдущий успех был в сезоне 2015-2016 гг. Впереди у рязанцев — серия игр против команды «Нефтяник» (г. Альметьевск). Она продлится до 4 побед. 9 и 11 апреля спортсмены сыграют на площадке гостей, а уже 14 и 16 апреля в 19:00 матчи пройдут в Рязани. Встречи состоятся в ДС «Олимпийский». Возрастное ограничение — 0+.

ХК «Рязань-ВДВ» впервые за 10 лет вышел в четвертьфинал чемпионата России по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Отмечается, что рязанские хоккеисты проводят один из самых успешных сезонов Чемпионата России по хоккею. Регулярный чемпионат команда завершила на 6 месте, выйдя в 1/8 серии плей-офф на тюменский «Рубин».

Первая стадия игр на вылет показала, что рязанские спортсмены готовы бороться с сильнейшими соперниками и входить в число лучших хоккеистов страны, подчеркнули в пресс-службе ХК. 1/8 финала началась на домашней арене, где в присутствии 3000 зрителей на каждом из матчей, рязанцы одержали две победы, после чего серия переместилась в Тюмень.

На гостевой площадке хоккеисты уступили сопернику и вернули серию в Рязань при ничейном счете: 2:2. Согласно регламенту соревнований, следующие матчи проходят по очереди на площадках команд, пока одна из них не одержит четыре победы.

В четверг, 2 апреля, «Рязань-ВДВ» одержала победу в «Олимпийском», а уже в субботу, 4 апреля, рязанцы закрепили успех на арене в Тюмени.

Таким образом, ХК «Рязань-ВДВ» вышел в четвертьфинал чемпионата России по хоккею. Предыдущий успех был в сезоне 2015-2016 гг.

Впереди у рязанцев — серия игр против команды «Нефтяник» (г. Альметьевск). Она продлится до четырех побед.

9 и 11 апреля спортсмены сыграют на площадке гостей, а уже 14 и 16 апреля в 19:00 матчи пройдут в Рязани. Встречи состоятся в ДС «Олимпийский».

Возрастное ограничение — 0+.