МВД предупредило о новой схеме мошенников с инвестиционными ботами

Мошенники начали использовать схему с имитацией инвестиционных платформ с помощью ботов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Злоумышленники через рекламу, личные сообщения или тематические группы предлагают пользователям торговать криптовалютой, акциями или другими активами с гарантированной прибылью. После этого человека направляют в бота или чат с администратором, где показывают фальшивый интерфейс с растущим балансом и графиками доходности.

После внесения первой суммы жертве демонстрируют «прибыль» и уговаривают пополнять счет дальше, в том числе за счет кредитов и микрозаймов. В итоге деньги выводят мошенники, а аккаунт перестает отвечать или блокирует пользователя.