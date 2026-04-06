Минобрнауки установило квоты на президентские стипендии для студентов

Минобрнауки установило квоты на стипендии Президента РФ на 2026/27 учебный год. Квоты распределены по направлениям: Инженерное дело, технологии и технические науки: 1428; Здравоохранение и медицинские науки: 595; Математические и естественные науки: 312; Образование и педагогические науки: 486; Науки об обществе: 190; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: 162; Гуманитарные науки: 96; Искусство и культура: 9. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобрнауки объявило о квотах на президентские стипендии для студентов на 2026/27 учебный год. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, квоты распределены по различным конкурсным группам. В группе «Математические и естественные науки» установлено 312 квот, в группе «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 1428 квот, а для «Здравоохранения и медицинских наук» выделено 595 квот.

Также определены квоты для других направлений: 190 для группы «Науки об обществе», 162 для «Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук», 486 для «Образования и педагогических наук», 96 для «Гуманитарных наук» и 9 для группы «Искусство и культура».

Отмечается, что эти меры направлены на поддержку студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, и способствуют развитию различных научных и образовательных направлений в стране.