Минобрнауки установило квоты на президентские стипендии для студентов

Минобрнауки объявило о квотах на президентские стипендии для студентов на 2026/27 учебный год. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, квоты распределены по различным конкурсным группам. В группе «Математические и естественные науки» установлено 312 квот, в группе «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 1428 квот, а для «Здравоохранения и медицинских наук» выделено 595 квот.
Также определены квоты для других направлений: 190 для группы «Науки об обществе», 162 для «Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук», 486 для «Образования и педагогических наук», 96 для «Гуманитарных наук» и 9 для группы «Искусство и культура».
Отмечается, что эти меры направлены на поддержку студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, и способствуют развитию различных научных и образовательных направлений в стране.