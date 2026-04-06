Между Россией и Южной Кореей могут возобновить прямые рейсы

Авиакомпании Республики Корея обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом ТАСС сообщил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо. По его словам, переговоры прошли в рамках Международного транспортно-логистического форума, где представители корейских авиакомпаний встретились с российской стороной. Сейчас стороны обсуждают, какое решение по возобновлению рейсов будет приемлемо для обеих стран.

Пак Чжон Хо отметил, что интерес к восстановлению авиасообщения связан в том числе со спросом корейских компаний на российские товары, включая ресурсы, энергетику, сельское хозяйство, нефтехимию и металлы.

Он также добавил, что поставки из Кореи в Россию осложнены из-за санкционных ограничений, под экспортный контроль попало более тысячи товаров.