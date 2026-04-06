Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

Со ссылкой на данные торгов отмечается, что, по состоянию на 10:14, курс доллара снижался на 1,31% - до 78,94 рублей. При этом евро вырос на 0,36% и был на уровне 92,516 рубля.

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей. Это произошло впервые с 12 марта 2026 года, сообщило 6 апреля ТАСС.

