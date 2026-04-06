Китай готов продлить безвизовый режим с Россией

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда. Сейчас граждане КНР могут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз до 14 сентября 2026 года. Россия ввела аналогичный режим для своих граждан с 15 сентября 2025 года.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда. По его словам, это предоставило обеим странам «очень много удобных условий» и «полезно для народов», пишет ТАСС.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что надеется на постоянное продление безвизового режима, что, по его мнению, укрепит взаимные связи между странами.