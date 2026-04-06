Госдума призвала уничтожить корабли Украины, чтобы перекрыть ей движение по морю

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал к полному перекрытию движения морских судов для Украины, предложив уничтожить несколько кораблей, которые движутся под флагом республики. Об этом пишет «Лента. ру». Он отметил, что Украина продолжает атаковать российские суда, и назвал действия Киева террористическими актами. Чепа подчеркнул, что вести переговоры с террористами крайне сложно, и если они почувствуют бездействие, то это лишь раскрепостит их. Политик считает необходимым принять решительные меры, включая уничтожение судов, которые перевозят грузы на Украину, в основном военные. Он также добавил, что необходимо предупредить Украину о возможных более жестких ответах со стороны России, чтобы остановить её агрессивные действия в отношении российских судов.

