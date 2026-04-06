Для жителей одного из округов Рязанской области открыли горячую линию

Жителям Шацкого округа сообщили об открытии горячей линии. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте райадминистрации. Граждане могут обратиться по вопросам правовой помощи лицам, пострадавшим в результате паводноопасной ситуации, а также по иным вопросам, связанным с прохождением в регионе весеннего паводка в период с 23 марта по 1 мая. Телефон горячей линии: +7 (910) 631-08-17.