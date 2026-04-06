Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для организма

По словам диетолога, пасхальный кулич относится к десертам с высокой калорийностью. В среднем 100 граммов содержат около 300-400 ккал, при этом он не дает длительного чувства сытости. Эксперт сообщает, что важно учитывать не столько сам продукт, сколько общий баланс калорий в течение дня. Для здорового человека безопасной порцией считается примерно 100-150 граммов кулича, что соответствует одному среднему куску. Отмечается, что такой объем не повлияет на вес, если он вписывается в привычный рацион. Лучше употреблять кулич в первой половине дня и не сочетать его с другими сладостями, чтобы не перегружать организм.

Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для организма. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам диетолога, пасхальный кулич относится к десертам с высокой калорийностью. В среднем 100 граммов содержат около 300-400 ккал, при этом он не дает длительного чувства сытости.

Эксперт сообщает, что важно учитывать не столько сам продукт, сколько общий баланс калорий в течение дня. Для здорового человека безопасной порцией считается примерно 100-150 граммов кулича, что соответствует одному среднему куску.

Отмечается, что такой объем не повлияет на вес, если он вписывается в привычный рацион. Лучше употреблять кулич в первой половине дня и не сочетать его с другими сладостями, чтобы не перегружать организм.