Более 20% рязанцев считают себя ленивыми ‑ опрос

Согласно данным опроса, чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры (34%), аналитики (31%), PR-менеджеры (28%) и юристы (26%). Реже — главные бухгалтеры и операторы кол‑центров (по 8%), кладовщики (11%). Ленивыми считают себя 21% рязанцев. 70% отрицают наличие этого качества. Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 22% против 20%. Реже в этом признаются рязанцы 35-45 лет (19% против 22% среди молодежи до 35 лет и 20% среди горожан 45+). Реже всего ленивыми считают себя те, у кого зарплата от 150 тысяч рублей в месяц (12%).

Более 20% рязанцев считают себя ленивыми. Соответствующие данные привел 6 апреля SuperJob.

