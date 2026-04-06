Более 20 пожаров произошло в Рязанской области за неделю

С 30 марта по 5 апреля на территории Рязанской области ликвидировано 22 пожара: 14 техногенных; 8 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 13 строений, 4 единицы техники. Один человек погиб, еще один пострадал.