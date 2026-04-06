Беременным в селах организуют бесплатный проезд к врачам

Беременные женщины, проживающие в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, смогут бесплатно добираться до женских консультаций. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

По его словам, региональные власти должны будут организовать бесплатные поездки к врачам и обратно для будущих матерей, если в населенных пунктах нет регулярного общественного транспорта до медицинских учреждений.

Мишустин отметил, что такая мера позволит беременным женщинам своевременно посещать врачей и проходить необходимые обследования.