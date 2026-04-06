Всего за выходные полицейские выявили более 11 000 нарушений ПДД, в том числе 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 11 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще 4 водителя сели за руль пьяными повторно. В ходе рейдов выявлены 8 нарушений, совершенные пешеходами. 22 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления, 10 нарушений, связанных с перевозкой детей, 13 нарушений допустили водители мототранспорта.

12 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

