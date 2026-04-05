Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 79.73 -0.6 04/04
ЦБ EUR 92.19 -0.54 04/04
Нал. USD 77.00 / 80.20 04/04 16:25
Нал. EUR 90.00 / 93.00 04/04 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанском перинатальном центре рассказали о прививках перед беременностью
В Рязанском перинатальном центре рассказали, что своевременная вакцинация — важная часть подготовки к беременности. Инфекции могут серьезно повлиять на развитие ребенка и здоровье матери.

Врачи посоветовали заранее проверить иммунитет к кори, краснухе, паротиту, гепатитам, А и В, ветряной оспе. Если защиты нет, инактивированные вакцины вводят за месяц до зачатия, живые — за три. Некоторые прививки требуют нескольких доз, поэтому начать подготовку лучше заранее.

Особое внимание уделяют краснухе. Заболевание в первые 16 недель беременности грозит выкидышем или тяжелыми пороками развития у ребенка. Корь и паротит также опасны угрозой прерывания беременности.

Гепатит В может вызвать тяжелое поражение печени у матери. Риск передачи вируса ребенку особенно высок в третьем триместре — до 70%. Новорожденным важно сделать прививку еще в роддоме, а будущей матери при отсутствии антител — пройти вакцинацию до зачатия плода.

Не стоит забывать о дифтерии и столбняке: ревакцинация проводится каждые 10 лет. У непривитых беременных летальность от дифтерии достигает 50%. Антитела к столбняку ребенок получает только от матери.

Прививка от гриппа также важна при планировании родительства. У беременных болезнь чаще протекает тяжело и повышает риск осложнений.

Для защиты от коклюша применяют «метод кокона»: прививают будущую маму и всех, кто будет контактировать с новорожденным.