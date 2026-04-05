В России уничтожили 87 БПЛА

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 22.00 4 апреля до 8.00 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым.