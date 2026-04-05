Рязанская область вошла в топ-3 регионов по продажам молочных коктейлей

Лидером рейтинга стала Вологодская область с показателем 249 литров на тысячу жителей. На втором месте — Калужская область (198 литров), далее следует Рязанская (187 литров) и Владимирская область (174 литра). В целом по России продажи молочных коктейлей в начале года выросли на 30% и достигли 26,7 миллиона литров.

Рязанская область заняла третье место в рейтинге регионов по потреблению молочных коктейлей. По данным исследования, на тысячу жителей в регионе приходится 187 литров проданных напитков, написали в материале «Коммерсанта».

Самый популярный вкус — шоколадный: на него приходится 29% рынка, или 7,6 миллиона литров. Клубничный вкус занял 22% (5,9 миллиона литров), банановый — 6% (1,6 миллиона литров).

Что касается цен, то самый доступный молочный коктейль — в Кировской и Вологодской областях: 169 и 171 рубль за литр соответственно. В Рязанской области средняя цена держится на уровне общероссийской. Дороже всего напиток обходится жителям Сахалинской области (386 рублей), Чукотки (372 рубля) и Магаданской области (367 рублей).