Пьяный рязанец разбил трубой соседский автомобиль

Как рассказали в УМВД, местные жители заметили во дворе незнакомого человека, который бил по машине и разбивал стекла, и сразу позвонили в полицию. Правоохранители приехали быстро и на месте задержали подозреваемого — им оказался 37-летний рязанец, который возвращался домой в нетрезвом состоянии. По версии следствия, мужчина нашел на земле кусок металлической трубы и решил «проверить» ее на соседском «Шевроле Круз». Остановиться он не смог, разбил окна и фары, помял капот и двери.

В Рязани задержали мужчину, который разбил припаркованный автомобиль соседа. Об этом сообщили в рязанской полиции.

Как рассказали в УМВД, местные жители заметили во дворе незнакомого человека, который бил по машине и разбивал стекла, и сразу позвонили в полицию. Правоохранители приехали быстро и на месте задержали подозреваемого — им оказался 37-летний рязанец, который возвращался домой в нетрезвом состоянии.

По версии следствия, мужчина нашел на земле кусок металлической трубы и решил «проверить» ее на соседском «Шевроле Круз». Остановиться он не смог, разбил окна и фары, помял капот и двери.

У задержанного уже есть судимости — ранее его привлекали за кражу и неуплату алиментов. Дознаватель отдел МВД России по Московскому району Рязани возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.