Поезд Дербент — Москва, проходящий через Рязань, отменен из-за подтопления путей

Поезд № 85 Дербент — Москва, следующий через вокзал «Рязань-2», отменен из-за подтопления железнодорожного полотна в Дагестане, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Причина — обильные осадки, из-за которых вода поднялась на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские Огни. Движение по этому перегону временно закрыто. Из-за этого поезд № 85 Дербент — Москва 5 апреля не отправился с начальной станции. Билеты можно вернуть или переоформить на другую дату.

Поезд № 86 Москва — Дербент следует до Махачкалы. Пассажиров до Дербента доставят автобусами с остановками в Избербаше и конечном пункте.

РЖД информирует пассажиров об изменениях через СМС.