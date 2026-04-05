69% рязанцев поддерживают запрет микрозаймов

Поводом для исследования стало предложение Сергея Миронова полностью закрыть МФО и провести амнистию по долгам граждан. Идея нашла отклик у рязанцев. В совокупности 69% опрошенных поддерживают запрет микрозаймов. Из них 55% выступают и за закрытие организаций, и за списание долгов, еще 14% согласны только на запрет без амнистии. Пять процентов респондентов поддерживают исключительно списание задолженностей, а четыре процента категорически против любых из этих мер.

Большинство жителей Рязани выступили за запрет деятельности микрофинансовых организаций в России. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения.

Мужчины чаще женщин голосуют за полный запрет с амнистией, тогда как женщины в два раза чаще мужчин выбирают только списание долгов, не настаивая на закрытии МФО. Молодежь до 35 лет в целом активнее одобряет предложение Миронова — 58%. А вариант «только амнистия, без запрета» чаще выбирают респонденты старше 45 лет.

Образование и доход тоже влияют на мнения. Люди со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет с амнистией, а обладатели высшего образования — за запрет без списания долгов. Рязанцы с доходом от 150 тысяч рублей чаще поддерживают полный пакет мер, тогда как те, кто зарабатывает 100-150 тысяч, чаще склоняются к запрету без амнистии.

Опыт обращения в МФО также играет роль. Среди тех, кто брал микрозаймы, 70% поддерживают и запрет, и амнистию. Среди тех, кто с МФО не сталкивался, таких 45%. При этом люди без опыта займов чаще выступают за запрет без списания долгов, а вариант «только амнистия» чуть чаще выбирают как раз те, кто уже имел дело с микрозаймами.