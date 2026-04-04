Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 79.73 -0.6 04/04
ЦБ EUR 92.19 -0.54 04/04
Нал. USD 77.00 / 80.20 04/04 16:25
Нал. EUR 90.00 / 93.00 04/04 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
3 апреля 16:36
623
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
2 715
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 102
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 866
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
ВТБ: почти 4 000 лыжников завершат сезон в Югре
Регистрация участников на XIII Югорский лыжный марафон приближается к рекордным цифрам. За день до первых стартов количество желающих преодолеть дистанции в 5 км, 25 км и 50 км превысило 3 850 человек из 50 регионов России. Гонки пройдут в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля при поддержке ВТБ, сообщили в пресс-службе банка.

Организаторы обещают лыжникам хорошую трассу, несмотря на резкое потепление и отмену лыжных мероприятий в ряде других регионов России.

Самому юному участнику, который преодолеет дистанцию вместе с родителями, едва исполнился 1 год, а самому опытному — 85 лет.

«Слоты на детский и юношеские забеги закончились первыми, еще остались несколько мест на марафонские и полумарафонские дистанции, ретро-гонку. Пик активности по регистрации мы фиксировали сразу после 23 февраля и на этой неделе», — отметил руководитель федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев.

Организаторы готовили трассу с декабря, созданные запасы снега не позволят лыжне растаять. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор ЮграМегаСпорт Артём Сухорущенко. На площадке марафона в этом году ждут и рекордное число болельщиков, которое превысит 3 000 человек.

«Традиционно не только для участников, но и для зрителей марафона ВТБ вместе с организаторами подготовили насыщенную программу с интерактивными зонами. Будет возможность погреться под ярким югорским солнцем в шезлонгах, прокатиться на собачьих упряжках и заглянуть в чумы. За 13 лет марафон стал настоящим лыжным брендом. Мы фиксируем рекордные цифры желающих со всей России завершить сезон с яркими эмоциями», — прокомментировал управляющий банка в ХМАО — Югре Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Банк выступает соорганизатором и генеральным спонсором соревнований, которые пройдут 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Информационный партнер — медиахолдинг «Югра». Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время — 1 час 58 минут 45 секунд — показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Фото предоставили в пресс-службе ВТБ.