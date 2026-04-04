В школе в Рязанской области начался капремонт

Работы проходят в сараевской средней школе. Согласно условиям контракта, их должны завершить до 1 августа. Подрядная организация ООО «Класс-Р» сейчас монтирует старые конструкции: потолки, полы, электропроводку, отопление, вентиляцию. Кроме этого, в школе заменят входные группы и крышу над столовой. Также в здании выполнят внутреннюю отделку отдельных помещений, в том числе пищеблока и актового зала. Директор Татьяна Клейменова уточнила, что учебный процесс в школе не нарушен. Дети находятся на каникулах, затем будут учиться в блоке начального образования.

В публикации напомнили, что к новому учебному году школе выделят более 10 миллионов рублей на покупку нового оборудования.