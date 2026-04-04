В Рязани полицейские задержали мигранта с «синтетикой» и листовками наркорекламы
В Рязани полицейские задержали мигранта с «синтетикой» и листовками наркорекламы. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

30-летнего неработающего гражданина одной из стран Средней Азии задержали на улице Крупской. При досмотре полицейские обнаружили у мигранта сверток с наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона массой 1,28 грамма. Также нашли пачку листовок с рекламой услуг интернет-магазина по сбыту наркотиков.

Оперативники выяснили, что запрещенное вещество мужчина хранил для личного употребления. Листовки расклеивал, чтобы заработать.

Кроме того, установлено, что иностранца ранее судили за разбой и кражу. Он находился в России нелегально.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчину заключили под стражу.

Кроме того, мигрант привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотиков и нарушение миграционного законодательства.