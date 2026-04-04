Россиянам рассказали, сократят ли рабочий день перед Пасхой

Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. По его словам, рабочая пятница в преддверии Пасхи не будет сокращенной. Южалин объяснил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, этот праздник не отнесен к числу нерабочих дней. Кроме того, он выпадает на воскресенье. «Сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня», — уточнил юрист. При этом работодатели могут установить сотрудникам укороченный день по своему усмотрению — однако это не является их обязанностью, заключил Александр Южалин.

