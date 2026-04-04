Новая остановка появилась под Рязанью

По просьбе жителей ввели дополнительный остановочный пункт «Выползово 2». Он находится на 39-м километре автодороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в направлении Спасска-Рязанского. Останавливаться будут следующие маршруты: № 186 «Рязань АВП — Спасск»; № 510 «Рязань АВП — Ижевское»; № 511 «Рязань АВП — Выжелес»; № 512 «Рязань АВП — Брыкин Бор».