На остановке в центре Рязани заметили труп
По словам рязанцев, инцидент произошел утром 4 апреля на остановке «Дом художника». На опубликованном фото видно, что на тротуаре лежит человек, тело огородили конусами. На месте работали полицейские. Редакция направила запрос в региональный следком, однако оперативно получить комментарий не удалось. Подробности уточняются.
На остановке в центре Рязани заметили труп. Пост об этом опубликован в соцсетях.
По словам рязанцев, инцидент произошел утром 4 апреля на остановке «Дом художника». На опубликованном фото видно, что на тротуаре лежит человек, тело огородили конусами.
На месте работали полицейские.
Редакция направила запрос в региональный следком, однако оперативно получить комментарий не удалось. Подробности уточняются.