Жители Ряжска пожаловались на собак на улице Володарского

Жители улицы Володарского в Ряжске обратились к властям с жалобой на содержание собак и состояние территории у дома № 79 на улице Володарского. По их словам, в нежилом доме на привязи держат пять собак. Ранее их было семь, но две погибли зимой. Хозяйка, как утверждают местные жители, проживает в другом месте и практически не ухаживает за животными. Голодные собаки срываются с цепей, бегают по улице в поисках еды и, со слов жителей, могут проявлять агрессию к прохожим.

Жители улицы Володарского в Ряжске обратились к властям с жалобой на содержание собак и состояние территории у дома № 79 на улице Володарского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в нежилом доме на привязи держат пять собак. Ранее их было семь, но две погибли зимой. Хозяйка, как утверждают местные жители, проживает в другом месте и практически не ухаживает за животными. Голодные собаки срываются с цепей, бегают по улице в поисках еды и, со слов жителей, могут проявлять агрессию к прохожим.

Соседи пытаются подкармливать животных, однако отмечают, что ситуация выходит из-под контроля.

Кроме того, очевидцы сообщают о свалке мусора возле дома и через дорогу. Забор на участке частично разрушен, территория находится в запущенном состоянии.

Жители просят власти вмешаться, навести порядок и принять меры в отношении содержания животных.