Житель Рязанского района получил 1,5 года колонии за поножовщину

Рязанский районный суд вынес приговор 59-летнему местному жителю по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2025 года в квартире в селе Агро-Пустынь мужчина во время конфликта ударил сожительницу ножом в бок. В результате женщина получила повреждение селезенки и диафрагмы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

На время следствия и суда обвиняемый находился под стражей.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.