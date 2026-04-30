Законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая внесен в Госдуму

Изменения хотят внести в Трудовой кодекс, предусмотрев выплату работникам к 1 мая премии в размере средней месячной зарплаты. Как отметил Миронов, это повысит реальные доходы россиян, что особенно актуально в преддверии дачного и отпускного сезонов.

Законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая внесен в Госдуму. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, передало 30 апреля ТАСС.

Изменения хотят внести в Трудовой кодекс, предусмотрев выплату работникам к 1 мая премии в размере среднемесячного заработка.

Как отметил Миронов, это повысит реальные доходы россиян, что особенно актуально в преддверии дачного и отпускного сезонов.