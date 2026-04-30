За 2025 год рязанцы набрали микрозаймов на 12 миллиардов рублей

В 2025 году жители Рязанской области оформили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов на общую сумму почти 12 миллиардов рублей. Объем выдачи вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе Банка России.

Чтобы защитить людей от чрезмерной долговой нагрузки, законодатель вместе с Банком России ввел несколько ограничений. Новые правила действуют только для договоров, заключенных с начала 2026 года.

Первое изменение уже работает: МФО перестали принимать доходы клиента на словах. Теперь требуется официальное подтверждение, либо доход оценивают на уровне среднедушевого показателя по региону.

С 1 апреля 2026 года вступило в силу еще одно ограничение. Переплата по займу не может превышать сумму самого долга больше чем в два раза. Если человек взял 30 тысяч рублей, даже при просрочке с него взыщут не больше 60 тысяч с учетом процентов, комиссий и штрафов.

С 1 октября 2026 года заемщик с двумя непогашенными займами под высокий процент не сможет оформить третий. С апреля 2027 года правила станут еще жестче: на руках разрешат иметь только один заем с показателем выше 100% годовых. Между оформлением таких займов введут обязательный трехдневный период охлаждения.