Юрист напомнил о двойной оплате за работу в праздничные дни

Для сдельщиков — по двойным расценкам, для тех, у кого почасовая или поденная оплата, — не менее двойной ставки. Для окладников: если работа в праздник выполнена в пределах месячной нормы, сверх оклада доплачивают одинарную дневную или часовую ставку; если сверх нормы — двойную. Также сотрудник может взять другой день отдыха вместо повышенной оплаты — тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере, а выходной не оплачивается.