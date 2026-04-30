ВТБ вышел в прибыль по розничному бизнесу

Выдачи розничных кредитов (потребкредиты, ипотека, автокредиты) в первом квартале достигли 223 млрд рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Продажи ипотеки выросли на 5%, автокредитов — на 26%, кредитов наличными — на 87%.

Впервые за два года розничный бизнес ВТБ показал чистую прибыль за квартал. Этому способствовали повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходности по ключевым продуктам для физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 31 млн человек. Ежемесячная аудитория ВТБ Онлайн превышает 27 млн пользователей. ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и рост финансовых и нефинансовых преференций для клиентов. Благодаря разделу «Расти с ВТБ» клиент может активно участвовать в росте своего финансового состояния. Раздел «Живи с ВТБ» предлагает пользователям выгодные программы и скидки от партнеров. Банк активно расширяет их число — например, при оплате по картам ВТБ на Яндекс Маркете уже можно получить скидку до 50%. Экс-клиенты Почта Банка также перешли на ВТБ Онлайн и уже оценили его преимущества.

«Мы полностью поменяли принципы работы розницы как с точки зрения доходности, так и управления расходами. Новая стратегия сформирована с акцентом на конкретные потребности клиента и его семьи. Положительные результаты первого квартала подтверждают правильность нашей бизнес-модели и принципов ее реализации», — заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

В целом за первые три месяца 2026 года прибыль превысила 3 млрд рублей (по МСФО). Объем портфеля пассивов розничных клиентов по итогам квартала составил 13,7 трлн рублей по МСФО (96% из них — рублевые).

