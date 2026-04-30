Врач назвал ранние симптомы, которые могут указывать на онкологию

Врач-онколог Евгений Чичиков перечислил симптомы, при которых стоит пройти обследование. Об этом сообщило издание «Известия».

К типичным общим признакам онкологии он отнес усталость, быструю утомляемость, длительное повышение температуры чуть выше 37 градусов и беспричинную потерю веса.

Более конкретными сигналами могут быть изменение формы, цвета и размера родинок (подозрение на меланому), примесь крови в стуле или моче (рак ЖКТ или мочевыводящих путей), уплотнения в молочных железах, асимметрия, изменение формы соска (рак груди), а также длительный кашель (рак легкого).

Онколог подчеркнул, что любые новые для организма симптомы должны стать поводом для обращения к врачу, а самым надежным методом выявления болезни является скрининг.