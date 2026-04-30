В Старожиловском районе бригада скорой спасла мужчину с инфарктом

В Старожиловском районе впервые выполнен догоспитальный тромболизис силами бригады скорой помощи. Об этом сообщили в региональном минздраве.
71-летний житель села Гребнево утром почувствовал жгучую боль за грудиной. Фельдшер Павел Миронов провел ЭКГ и выявил острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST — состояние, при котором счет идет на часы.
Было принято решение о проведении тромболизиса на месте. Процедура прошла успешно: удалось восстановить кровоток и снизить объем повреждения миокарда. В стабильном состоянии пациента доставили в областной кардиодиспансер.
Медики напоминают, что тромболизис наиболее эффективен в первые 12 часов от начала боли. Для отдаленных населенных пунктов, где до специализированных центров десятки километров, такие навыки у бригад скорой помощи могут стать решающими для спасения жизни.