В Старожиловском районе бригада скорой спасла мужчину с инфарктом

В Старожиловском районе впервые выполнен догоспитальный тромболизис силами бригады скорой помощи. 71-летний житель села Гребнево утром почувствовал жгучую боль за грудиной. Фельдшер Павел Миронов провел ЭКГ и выявил острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST — состояние, при котором счет идет на часы. Было принято решение о проведении тромболизиса на месте. Процедура прошла успешно: удалось восстановить кровоток и снизить объем повреждения миокарда. В стабильном состоянии пациента доставили в областной кардиодиспансер.

Медики напоминают, что тромболизис наиболее эффективен в первые 12 часов от начала боли. Для отдаленных населенных пунктов, где до специализированных центров десятки километров, такие навыки у бригад скорой помощи могут стать решающими для спасения жизни.