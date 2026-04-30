В Старожиловском округе бесплатно привьют собак и кошек от бешенства 5 и 6 мая

5 мая прививки сделают в селе Столпцы и деревне Шелковая с 09:00. 6 мая — в селах Никитинское, Киселево и деревнях Ромоданово, Хрущево-Тырново, также с 09:00

В Старожиловском округе бесплатно привьют собак и кошек от бешенства 5 и 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе местной ветстанции.

5 мая прививки сделают в селе Столпцы и деревне Шелковая с 09:00. 6 мая — в селах Никитинское, Киселево и деревнях Ромоданово, Хрущево-Тырново, также с 09:00