В Спасском округе перенесли открытие движения на переправах у двух сел

Жителей Спасского района предупредили о вынужденном переносе открытия движения на мостовых переправах вблизи сел Троица и Фатьяновка. Об этом сообщили в канале MAX ООО УСД «ТРАКТ». В посте уточнили, что открытие, запланированное на первую декаду мая, откладывается из-за резкого подъема уровня воды на 49 см за последние сутки. В настоящее время проводятся все необходимые подготовительные ремонтные работы для обеспечения безопасного возобновления движения.

