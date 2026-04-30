В Рязанской области женщина украла из сейфа спящего собутыльника деньги

Деньги пропали из сейфа 56-летнего жителя. Накануне у него были гости — мужчина и женщина. Приятели выпивали. 42-летняя гостья заметила в квартире сейф. Когда хозяин дома заснул, она взяла связку ключей, оставленных у двери. Женщина открыла сейф и забрала 40 тысяч рублей, а оставшиеся купюры бросила на тумбочку. По предварительным данным МВД, злоумышленница рассчитывала, что собутыльник из-за опьянения не вспомнит, открывал он сейф или нет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рыбном женщина украла из сейфа спящего собутыльника деньги. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги пропали из сейфа 56-летнего жителя. Накануне у него были гости — мужчина и женщина. Приятели выпивали. 42-летняя гостья заметила в квартире сейф. Когда хозяин дома заснул, она взяла связку ключей, оставленных у двери. Женщина открыла сейф и забрала 40 тысяч рублей, а оставшиеся купюры бросила на тумбочку.

По предварительным данным МВД, злоумышленница рассчитывала, что собутыльник из-за опьянения не вспомнит, открывал он сейф или нет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.