В Рязанской области зафиксирован рост преступлений против несовершеннолетних

В Рязанской области представлен ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2025 год. Согласно данным регионального УМВД России, в 2025 году совершено 458 преступлений против несовершеннолетних.

При этом, как отмечено в докладе, в 2024 году показатель преступлений против подростков — 424 случая, в 2023 — 395. Более половины всех зарегистрированных преступлений (254 случая) пришлось на малолетних в возрасте до 14 лет. При применении насилия было совершено 37 преступлений, а в результате преступных посягательств погибло 8 несовершеннолетних.

В ответ на эти вызовы в регионе активизирована работа по обеспечению информационной безопасности детей. В 2025 году Управление Роскомнадзора провело 113 контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о защите несовершеннолетних от вредной информации. Сотрудники УМВД обнаружили 29 фактов уголовно наказуемых нарушений в сфере информационной безопасности, из которых 86,2% связаны с посягательствами на половую неприкосновенность и общественную нравственность. За год заблокировано и удалено 200 интернет-ресурсов, распространявших противоправный контент в отношении детей.