В Рязанской области в семенах сосны нашли опасные грибы

Специалисты «Рослесозащиты» проверили пять партий семян сосны обыкновенной общим весом 121 кг. В образцах обнаружили паразитные грибы рода Альтернария (до 4% зараженности), которые могут вызвать загнивание проростков и гибель всходов, а также сапрофитные грибы, ухудшающие всхожесть.

Две партии (61 кг) отнесли к третьему классу качества — такие семена нужно высеять в ближайший сезон, так как они уже теряют посевные свойства. Три партии (60 кг) признаны первым классом качества и пригодны для длительного хранения. На одну из партий, предназначенную для продажи, выдали электронный сертификат.

Фото: ЦЗЛ по Рязанской области.