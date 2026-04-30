В Рязанской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

С 29 апреля 2026 года местонахождение Нины Батуриной неизвестно. Приметы: рост — 160 см, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — карие. Одежда: серое пальто, черные галоши. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.