В Рязанской области 33 ребенка сбежали из дома в 2025 году

В Рязанской области за последние три года в 4,5 раза уменьшилось число детей, которые убегают из дома и детских учреждений. Если в 2023 году разыскивали 508 несовершеннолетних, то в 2025 году — только 111, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка региона Анжелики Евдокимовой. Число побегов из детских домов и интернатов сократилось с 399 случаев в 2023 году до 78 в 2025-м, а из семей — со 109 до 33. На конец 2025 года в розыске не осталось ни одного ребенка. При этом 9 подростков в прошлом году убегали несколько раз — от 4 до 10 раз за год. В основном это рязанцы в возрасте 14-17 лет.

